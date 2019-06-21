AKP’li gençlerden hastalara moral ziyareti

AKP İzmit Gençlik Kolları hasta ziyaretlerine devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıldır her hafta düzenli olarak İzmit’teki hastaneleri ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip moral veren AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yönetimi, aynı zamanda hastalara özel olarak hazırladıkları içinde Türk Bayrağı, kolonya, selpak havlu, ıslak mendil bulunan hastahane kutusu hediye ediyorlar.

ZİYARETTE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Çağlayan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören tüm hastalarla birebir ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretle alakalı açıklama yapan Çağlayan, “Burada gençler olarak hastalarımıza hem moral vermek hemde geçmiş olsun demek için bulunuyoruz. Allah razı olsun tüm hastalarımız bizi görünce çok mutlu oluyorlar, Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi. Gençlerin bu ziyaretlerinden oldukça memnun olan hastalar, teşekkür ederek dua ettiler. Zaman zaman hasta ziyaretlerinde duygulu anlar yaşandı. İzmit Gençlik Kollarının hasta ziyaretleri yine her hafta düzenli olarak devam edecek. Selin BECER