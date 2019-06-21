İYİ Partili meclis üyesi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında,Kocaeli İcra Müdürlüklerinin yapmış olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde 8-10 Kişilik kalabalık bir gurubun ihalelerde usülsüzlük yaptıkları, bu gruptaki şahısların İhalelere katılım sağlayan şahıslar ile ihale öncesi irtibat kurarak şahısların ihaleye girmesini engelledikleri ya da İhalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri anlaşılmış, soruşturma kapsamında suça karıştığı tespit edilen 33 şüpheli şahıs 18 Haziran 2019 günü 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli il emniyet müdürlüğüne getirilen ve fade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken kalan 16 şüpheli şahıs sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 17 kişi arasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Arif Ersoy'un da olduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN