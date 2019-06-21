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35 sanığın yargılandığı ’Donanma Komutanlığı Davası’nda karar duruşması başladı

Kocaeli’deki Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere yönelik devam eden 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, tutuklu sanıkların mahkeme salonuna getirilmesiyle başladı.
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FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016 gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada dosyaları ayrılan 6’sı tutuklu, 13’ü firari 35 sanığın yargılandığı dava, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması ile devam ediyor. Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere ilişkin aralarında firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’nın da olduğu 13’ü firari, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kandıra’da kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık yakınları, STK temsilcileri, avukatlar ve vatandaşlar katılırken, sanıklar da hazır bulundu. Sanıklara duruşmada son kez söz hakkı verilmesinin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Davanın 15 Nisan’da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaasında tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, ’Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütaalanın devamında 5 sanık hakkında ’terör örgütüne üye olmak’, 1 sanık hakkında ise firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan ceza talep edilirken, 2 sanık için de haklarındaki tüm suçlamalardan beraat edilmesine karar verilmesi istendi.

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