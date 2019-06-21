İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet bugün İzmit Belediyesinde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesindeki usulsüzlükleri açıkladı.

FATURALARI TEK TEK İNCELEDİK

Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu açıklamayı siyasi polemik olması için değil, toplumun gerçekleri bilmesi için yapıyorum. İsraf düzeninin belediyelerde nasıl vücut bulduğunun, belediyenin nasıl arpalık gibi kullanıldığını, kayırmacılık ve torpilin nasıl olduğunu belgeli bir şekilde açıklamak istedik. Her şey belgeli, faturalı. Daha gelir gelmez elimizde birçok bilgi vardı ama belgeleri yoktu. 2 Aylık süre içinde yaptığımız incelemelerde tüm faturaları tek tek inceledik ve vicdani olarak da yorumladık. Araştırdıkça kim bilir önümüze daha neler gelecek" dedi.

HUKUKSUZLUKLARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Hürriyet, “Biz uzun zamandır toplumun hassasiyetini dikkate alarak ne yaptığı belli olmayan vakıf ve cemaatler her şeyini belediyeye fatura ettirmiş. ENSAR ve TÜGVA gibi vakıflara neler yapılmış hepsini çıkarttırdık. Bütün haksız kazandırmalar ve kanun dışı tahsisler olmak üzere özel kalem çıkışlı teftiş kuruluna başvuru yaptık. Bu rapor doğrultusunda tespit edilen hukuksuzlukları yargıya taşıyacağız. Milletin dişinden tırnağında arttırdığı paraların yetim haklarının yerini bulması seçilmiş bir belediye başkanı olarak benim sorumluluğumdur. Eğer bunu sormazsak bu alışılmış üzen haline gelir. Devletin malı deniz misali belediyeyi arpalık gibi kullanmışlar” dedi.

CEMAATLERE KOŞULSUZ PROTOKOL YETKİSİ

Hürriyet, “TÜGVA ve ENSAR ile protokol yapılmış bu yetki meclisten çıkmış. Yeni seçilen bir kısım belediye başkanları cemaatler ve vakıflar ile koşulsuz protokol yetkisi istiyor. Büyükşehirde de tartışıldı. Geçmiş belediye başkanı Nevzat Doğan’a bu tarzda bir yetki verilmiş. Nevzat Bey o yetkiye dayanarak TÜGVA ile 25 yıllık ENSAR ile 10 yıllık protokol yapmış. Protokolde bu cemaatler ne istiyorsa kirasından elektriğine terliğinden nevresim takımına kadar harcama yetkisi verilmişi Bu cemaatler yaptığı her şeyi belediyeye fatura etmiş. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak, bir sonraki başkanların yetkisini gasp edecek şekilde protokol yapamaz. Meclis de bu yetkiyi veremez” dedi.

KİLİTLİ ODAYA GİREMEDİM

Hürriyet, “TÜGVA ve ENSAR ile yapılan protokolde nasıl fesih edileceği bile yazılmamış. Hep buranın başında kalacak gibi protokol yapmışlar. Bu kadar para vermişiz ama bir de TÜGVA’dan hizmet almışız onlarda bize fatura kesmişler. Hem de vergiden muaf olmalarına rağmen. TÜGVA ile yapılan protokolde 25 yıllık süre ile geçerlidir ve belediye tek taraflı fesih yapamasın diye madde koyulmuş. Bu protokoller hükümsüzdür. Toplantı sonrası yurtları da boşaltmaya gideceğim. Yurdun her şeyi bizim adamlarda anahtar var belediye başkanı olarak kilitli odaya giremedim” diye konuştu.

500 ADET ÇİKOLATALI GOFRET İSTEMİŞLER

Hürriyet, “TÜGVA’dan Seka kampı yaz okulları yarışmaları sonucunda ödül olarak verilmek üzere 3 adet drone 3 adet sanal gerçeklik gözlüğü ve diğer giderlerin karşılanmasını talep ediyoruz diye yazı göndermişler. TÜGVA yaptığı yarışmaları ve bunların ödüllerini bile belediyeye fatura etmiş. Ayaklarına kadar gösteri ekiplerini arabayla göndermişiz bir de aracımız olsa bile dışarıdan araç kiralamış. Ne isterlerse yapmışlar bakmadan imza atmışlar. Sarısu gençlik kampı koşulsuz kullandırılmış. 60 adet mandalina, 60 adet elmayı bile biz almışız. TÜGVA, 500 adet çikolatalı gofret istemiş belediyeden” diye konuştu.

BELEDİYEYİ İYİ YEMİŞLER

Hürriyet, “Enderun sohbetleri yapılmış 31 bin TL tutmuş. Kısa SMS’lerini bile onların adına biz göndermişiz. Bunu defalarca yapmışız. Her SMS’lere bizler para ödüyoruz. Gereksiz şeylerin mesajı atılmasın diye ben her programı SMS atmıyorum. Oyunlar için hep aynı firmalara fatura kesilmiş. AYZER Döküm, Yılmaz Market… Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum tabi günahlarını da almıyorum bu firmaların, müfettişler faturaları inceliyor. Enderun sohbetlerinin birisine 16 bin TL ödenmiş, bunlardan bir sürü var. Bir seferde 6 bin TL’lik yemek yenilmiş. Kısacası belediyeyi iyi yemişler” şeklinde konuştu.

300 ADET NEVRESİME 31 BİN TL

Hürriyet, “Bayrakları biz yapmışız. İhsan Ticaret’ten yapılmış AKP’li Şevval Oruç’un firması. Birçok işimizi Şevval Oruç’a yaptırmışız. Bana neden sosyal medya hesabı üzerinden saldırdığı ortaya çıktı. Bu yandaş zihniyet. Billboard metrekaresi 16 TL’den giydirilmesi için anlaşma yapılmış. Bir yıl boyunca bu firmadan başka bir yere yaptıramıyoruz. Her giydirdiğimiz billboard için aynı faturalandırıyorlar. Belki ben daha uygun bir fiyata bunu yaptıracağım. TÜGVA’nın terliklerini bile belediye almış hepsi ‘Gezer’ marka. 300 adet nevresim, yorgan gibi şeylere 31 bin TL verilmiş” diye konuştu.

KÜTÜPHANEMİZDE O KİTAPLAR ÇIKTI

Yok böyle bir haksızlık, hukuksuzluk diyen Hürriyet, “Ben açlık yaşadım, çok zor şartlarda ayaklarımın üzerinde durdum. Şunlara imza atarken hiç mi gariban akıllarına gelmedi. Belediye kasasından koşu bandı, 100 tane minder bile alınmış. 12 Bin 864 TL spor malzemelerine ödemişiz. TÜGVA Yaz Okulu Gösterisi için gösteri sunumu almışız. Onlara hizmet verim gösteri yapmaları için hizmet almışız. Onlar için harcamalarımız yetmiyormuş gibi bir de sunum adı altında para vermişiz. Milletvekili zamanında gündeme getirdiğim yazarın sapıkça kitaplarını kütüphanemize almışlar. Bir kadının nasıl dövüleceğini anlattığı kitapları alarak yazara destek vermişler” dedi.

PROJELERİ SİBEL GÖNÜL’E YAPTIRMIŞIZ

Hürriyet, “TÜGVA için 3 milyonluk bir bina yapmışız. ENSAR için 132 Bin TL, İlim Yayma Cemiyeti 173 bin TL, İHH’ya 67 Bin TL’lik yardım yapmışız. Tepeköy Öğrenci Yurdu proje çizimini Sibel Gönül’e yaptırmışız. Burada bu kadar mimar var biz gidip Sibel Gönül’ün firmasına yaptırmışız. Detaylı olsa sistemimiz yetmese anlarım. En ufak şeyler de dışarıdan alınmaz. Sadece proje çizimi için 33 Bin TL vermişiz” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON CEMAATLERE VAKIFLARA GİTMİŞ

Sibel Gönüllerin firmasına Serdar Mahallesinde 33 Bin TL’lik düğün salonun projesi çizdirilmiş diyen Hürriyet, “Total olarak 6 milyonu aşan 7 milyona varan rakamlar var. 4 milyona yakını bina maliyetleri o binaları geri alacağız ve kullanacağız. Bu değişim olmasaydı bu kadar miktara yaptırılmış binalar koşulsuz şartsız bu yapılara verilecekti bu para harcanmış. 2 milyona yaklaşan vakıflara cemaatlere harcanıp havaya giden para var” şeklinde konuştu.

ARABALARIN İÇİNDEKİ YAKITLARI BİLE ALDIM

Nevzat Doğan’ın araç kiralama bedeli ve yakıt bedeli 3 yıl 3 aylık bedeli 862 bin TL olmuş diyen Hürriyet, “7 aylığına araç kiralanmış 80 bin tl gideri var. Belediyenin tüm makam araçlarını gönderdim, sözleşmeler feshedildi. İçerisinde araçların yakıtımız varsa onları dahi aldım. Kimsenin hakkını yemem, kendi hakkımı da yedirmem. Meclis Üyesi Mehmet Çetin’e bile makam aracı tahsis edilmiş. Benden önce yapılmış kiralama ihale süresi bitiyor. Gerçekten bizim müdürlüklerimize kaç araç lazım onlara bakacağım. Bu araçların kiralama bedelleri ve satın alma bedellerini karşılaştıracağız ve hangisi bizi rahatlatacak ona bakacağız. Satın alırsak peşin ödemek zorundayız ama kasada para yok” dedi.

MAKAM ARAÇLARINDAN 50 BİN TL KAR ETTİK

Ben kendi aracımı kullanıyorum diyen Hürriyet, “Adıma kayıtlı 2 aracım var. Bir vekillik döneminden kalan minibüs bir de eşimin kullandığı binek araç Mal varlığım aynı. Kendi aracımın yakıtını da kendim alıyorum. Telefon faturalarımı da kendim ödüyorum. Kimsenin telefon faturası artık belediyeden ödenmiyor. Bu konuda da tasarruf ettik. 7 aracı göndermekle aylık 50 Bin TL kar etmişiz. 7 lüks aracın masrafı 10 kişinin maaşı ediyor. Ramazan etkinlikleri geçen sene 400 bin TL’ye yapılmış bu sene biz 230 bin TL’ye yaptık” dedi.

MECLİS KARARI SÜMEN ALTI EDİLMİŞ

Hürriyet, “Yerel sen işveren sendikasıdır ve belediyelere iş sözleşme hizmet sunup görüşmelerde belediye adına masaya oturur. Eski yıllarda encümen kararıyla Yerel Sen’in girmesine karar verilmiş. Aidat ödeniyor her ay aidat ödenmiş. 2009 yılında seçimlerde belediye meclis çoğunluğu bizdeydi. CHP üyeleri bir önerge vererek Yerel Sen’den çıkalım demişler. Yerel Sen’den çıkılmış. Bu meclis kararı resmen sümen altı edilmiş. Yetkili müdürlükler bunu uygulamamış. Bu cezai bir suçtur.

YARIM MİLYON KAMU ZARARI

Hürriyet, “Görevi kötüye kullanmaktan ceza çıkar. Hukuk müdürlüğü gerekli suç duyurusunu yapacak. 2009’da alınan kararın altına düşülen notta Yerel Sen’e bilgi verilmeyecek yazmışlar. Yerel Sen’den çıkma kararına rağmen Yerel Sen ile Hizmet İş toplu sözleşme imzalamış. Bir de imza atmışlar. Bunun da bize maliyeti yani kamu zararı 534 Bin TL. Yani yarım milyon. Yerel Sen’den çıkma kararının uygulanmamasının sonucu bu” açıklamalarında bulundu.

12 MİLYON BAŞKA İL VE İLÇELERE GİTMİŞ

Hürriyet, “İSTİM’de bir hizmet sözleşmesi yapılmış. Baba Kariyer adı altında aylık 20 bin TL para ödenmiş. 300 kişiye iş bulmanın bedeli 270 bin TL tutmuş. Kardeş şehirlere parklar yapmışız bu normal ama kendi bütçene göre yaparsın. 12 milyonluk başka il ve ilçelere park, anıt yapmışız. Bu kadar borcu olan belediye 12 milyonu kendi ilçesine yapması gerekirken başka yerlere yapmış. Kayseri Develi’de bir park yapmışız. Özel kalem müdürü Gül Aşık’ın memleketi. Park’ın adına da özel kalem müdürünün anneannesinin ismi verilmiş. Parkın adı Mesude Aşık yapmışız” dedi.

GELİNLERİ KARDEŞLERİ MEMUR YAPILMIŞ

Hürriyet, “Mevcut meclis üyemiz Aysel Demirtaş’ın gelini de 28 Mart’ta memur yapılmış. AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’nün kardeşi de 1 günde memur yapılmış. Gariban işsiz gezerken böyle atamalar doğru değil. Biz yetim hakkının hesabını kuruş kuruş soracağız. Bunlar memur ve süreleri bitince sözleşmeyi yenilemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MÜFETTİŞLER TEK TEK BAKIYOR

Bazı başkan yardımcıları ve müdürlerin haksız kadrolarda olduğu ortaya çıktı diyen Hürriyet, “Koşulları taşımadan yüksek maaşlı derecelere atandığını tespit ettik. Tabi bu bir iddia o yüzden isim açıklamayacağım. Konu müfettişte. Memuriyet kadrolarına baktım hangi şartlarda müdür olabilir onlara baktık. Bazılarının şartları taşımadığını tespit ettik. Bir müdürü 2 yıllık önlisans mezunu ama 4 yıllık gibi lisans mezunu şeklinde gösterilmiş. Müfettişler hepsine tek tek bakıyor” dedi.

BELEDİYEDEN EVRAK KAÇIRILMIŞ

Hürriyet, “15 günlük mazbata sürecinde buradan dosya çıkartıldığı, bilgilerin imha edildiği söylendi. Personel çekmiş bunu. Bunun ile ilgili de bilgi almaya çalışıyoruz. Bu çuvallarda dosyalar var. Neden belediyeden böyle çıkarılmışlar. Şaibeli bir durum ve bu şaibenin giderilmesi lazım. Bize personelin söylediği evrak imha edilmiş olabileceği yönünde. Bunlar belediyeden yangın merdiveninden çıkarılmış” dedi.

İLÇE BAŞKANININ PARASI ÖDENMİŞ

Hürriyet, "Pişmaniye Festivali için buradan Mardin Kızıltepe’ye gidilmiş. O dönem AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın uçak biletinden tutun da bütün kalma masrafına kadar belediye neden karşılar? Aynı şeyi ben yapsam beni topa tutarlar. Ben yapsam da kesinlikle doğru değil. Kaymakam bey karısını götürmüş ve parasını kendi ödemiş. İşte devlet adamlığı budur. Belediye kasasından İstanbul seçimleri için tek kuruş harcamadım. Benim alnım açık. Partimin desteğe ihtiyacı olduğunda kendi cebimden yardım ederim ama belediye kasasından asla olmaz” dedi.

KİMİNLE UĞRAŞTIKLARINI BİLMİYORLAR

İzmit Belediye meclisinde yaşananlar ile ilgili konuşan Hürriyet, “Ben yeni siyasetçi değilim. Önerge nedir ne değildir belediye başkanın yetkileri, yetkilerinden alınmasına hangi önerge sebep olur biliriz. Önergeyi okuyorum; Çöp toplama alanlarının ilaçlanması hakkında bir önerge. Gündeme alıp almayacağını oyla sonra kabul edilip edilmeyeceğini oyla diyorlar. Bu bir soru önergesi ve başkan buna yazılı veya sözlü cevap verir. Bunlar bana her önergeyi getirip oylama yaptırmaya çalışıyorlar. Kiminle uğraştıklarını bilmiyorlar” dedi.

BELEDİYEDE MİLİTAN BİR GRUP VAR

Dertleri üzüm yemek değil bağıyı dövmek diyen Hürriyet, “Amirlerin erken paydos ettirdiği, gölgede yatan işçiler, çöpleri toplamayanlar gibi bana zarar vermek isteyen militan bir kadro var. Beni zor durumda bırakmak amacı güderse kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Kimse de bana niye yaptın diyemez. Müdürlere talimat verdim kim işini yapmazsa soruşturma açacağım. İşini yapmayan adamın işine son verdiğimde kimse bağırmayacak” ifadelerini kullandı. Selin BECER