Erkan tekin - NE VAKIFLARMIS BE .BUNLARIN MAL VE PARA VARLIGI FETO NUNKILERDEN AZ MIIIII FAZLAMIIII.LANET OKSUN KUL HAKKI YIYENLERE.YILLARDIR 30 GUN RAMAZANIN 29 GUNU HERAKSAM ORDA BURDA IFTAR.K8M VERIYOR DEDIGIMIZDE BELEDIYELERE IS YAPAN COK COK HAYIRSEVER IS ADAMLARI.FATURA KIME.