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Hürriyet: Faturaları tek tek inceledik

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet bugün İzmit Belediyesinde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesindeki usulsüzlükleri açıkladı.

FATURALARI TEK TEK İNCELEDİK

Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu açıklamayı siyasi polemik olması için değil, toplumun gerçekleri bilmesi için yapıyorum. İsraf düzeninin belediyelerde nasıl vücut bulduğunun, belediyenin nasıl arpalık gibi kullanıldığını, kayırmacılık ve torpilin nasıl olduğunu belgeli bir şekilde açıklamak istedik. Her şey belgeli, faturalı. Daha gelir gelmez elimizde birçok bilgi vardı ama belgeleri yoktu. 2 Aylık süre içinde yaptığımız incelemelerde tüm faturaları tek tek inceledik ve vicdani olarak da yorumladık. Araştırdıkça kim bilir önümüze daha neler gelecek" dedi.

HUKUKSUZLUKLARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Hürriyet, “Biz uzun zamandır toplumun hassasiyetini dikkate alarak ne yaptığı belli olmayan vakıf ve cemaatler her şeyini belediyeye fatura ettirmiş. ENSAR ve TÜGVA gibi vakıflara neler yapılmış hepsini çıkarttırdık. Bütün haksız kazandırmalar ve kanun dışı tahsisler olmak üzere özel kalem çıkışlı teftiş kuruluna başvuru yaptık. Bu rapor doğrultusunda tespit edilen hukuksuzlukları yargıya taşıyacağız. Milletin dişinden tırnağında arttırdığı paraların yetim haklarının yerini bulması seçilmiş bir belediye başkanı olarak benim sorumluluğumdur. Eğer bunu sormazsak bu alışılmış üzen haline gelir. Devletin malı deniz misali belediyeyi arpalık gibi kullanmışlar” dedi.

CEMAATLERE KOŞULSUZ PROTOKOL YETKİSİ

Hürriyet, “TÜGVA ve ENSAR ile protokol yapılmış bu yetki meclisten çıkmış. Yeni seçilen bir kısım belediye başkanları cemaatler ve vakıflar ile koşulsuz protokol yetkisi istiyor. Büyükşehirde de tartışıldı. Geçmiş belediye başkanı Nevzat Doğan’a bu tarzda bir yetki verilmiş. Nevzat Bey o yetkiye dayanarak TÜGVA ile 25 yıllık ENSAR ile 10 yıllık protokol yapmış. Protokolde bu cemaatler ne istiyorsa kirasından elektriğine terliğinden nevresim takımına kadar harcama yetkisi verilmişi Bu cemaatler yaptığı her şeyi belediyeye fatura etmiş. Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak, bir sonraki başkanların yetkisini gasp edecek şekilde protokol yapamaz. Meclis de bu yetkiyi veremez” dedi. Selin BECER

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