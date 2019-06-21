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Hürriyet: Kilitli odaya giremedim

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet bugün İzmit Belediyesinde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesindeki usulsüzlükleri açıkladı.

KİLİTLİ ODAYA GİREMEDİM

Hürriyet, "TÜGVA ve ENSAR ile yapılan protokolde nasıl fesih edileceği bile yazılmamış. Hep buranın başında kalacak gibi protokol yapmışlar. Bu kadar para vermişiz ama bir de TÜGVA’dan hizmet almışız onlarda bize fatura kesmişler. Hem de vergiden muaf olmalarına rağmen. TÜGVA ile yapılan protokolde 25 yıllık süre ile geçerlidir ve belediye tek taraflı fesih yapamasın diye madde koyulmuş. Bu protokoller hükümsüzdür. Toplantı sonrası yurtları da boşaltmaya gideceğim. Yurdun her şeyi bizim adamlarda anahtar var belediye başkanı olarak kilitli odaya giremedim" diye konuştu. Selin BECER

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