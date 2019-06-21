Belediyeden 500 adet çikolatalı gofret istemişler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet bugün İzmit Belediyesinde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesindeki usulsüzlükleri açıkladı.

500 ADET ÇİKOLATALI GOFRET İSTEMİŞLER

Hürriyet, “TÜGVA’dan Seka kampı yaz okulları yarışmaları sonucunda ödül olarak verilmek üzere 3 adet drone 3 adet sanal gerçeklik gözlüğü ve diğer giderlerin karşılanmasını talep ediyoruz diye yazı göndermişler. TÜGVA yaptığı yarışmaları ve bunların ödüllerini bile belediyeye fatura etmiş. Ayaklarına kadar gösteri ekiplerini arabayla göndermişiz bir de aracımız olsa bile dışarıdan araç kiralamış. Ne isterlerse yapmışlar bakmadan imza atmışlar. Sarısu gençlik kampı koşulsuz kullandırılmış. 60 adet mandalina, 60 adet elmayı bile biz almışız. TÜGVA, 500 adet çikolatalı gofret istemişler belediyeden” diye konuştu. Selin BECER

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