Hürriyet: Kütüphanemizden o kitaplar çıktı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra çeşitli zamanlarda geçmiş dönemde büyük usulsüzlüklerin olduğunu dile getirmişti. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet bugün İzmit Belediyesinde yaptığı açıklamada İzmit Belediyesindeki usulsüzlükleri açıkladı.

KÜTÜPHANEMİZDEN O KİTAPLAR ÇIKTI

Hürriyet, açıklamasında "Yok böyle bir haksızlık, hukuksuzluk diyen Hürriyet, “Ben açlık yaşadım, çok zor şartlarda ayaklarımın üzerinde durdum. Şunlara imza atarken hiç mi gariban akıllarına gelmedi. Belediye kasasından koşu bandı, 100 tane minder bile alınmış. 12 Bin 864 TL spor malzemelerine ödemişiz. TÜGVA Yaz Okulu Gösterisi için gösteri sunumu almışız. Onlara hizmet verim gösteri yapmaları için hizmet almışız. Onlar için harcamalarımız yetmiyormuş gibi bir de sunum adı altında para vermişiz. Milletvekili zamanında gündeme getirdiğim yazarın sapıkça kitaplarını kütüphanemize almışlar. Bir kadının nasıl dövüleceğini anlattığı kitapları alarak yazara destek vermişler” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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