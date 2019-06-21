Hürriyet: Projeleri Sibel Gönül’e yaptırmışız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı. Hürriyet konuşmasında dikkat çeken bir detay da kentimizde faaliyet gösteren vakıfların yurt, bina projelerinden bir tanesinin asıl mesleği mimar olan Sibel Gönül'e çizdirilmiş olmasıydı.

Hürriyet açıklaması şöyle:

PROJELERİ SİBEL GÖNÜL’E YAPTIRMIŞIZ

Hürriyet, “TÜGVA için 3 milyonluk bir bina yapmışız. ENSAR için 132 Bin TL, İlim Yayma Cemiyeti 173 bin TL, İHH’ya 67 Bin TL’lik yardım yapmışız. Tepeköy Öğrenci Yurdu proje çizimini Sibel Gönül’e yaptırmışız. Burada bu kadar mimar var biz gidip Sibel Gönül’ün firmasına yaptırmışız. Detaylı olsa sistemimiz yetmese anlarım. En ufak şeyler de dışarıdan alınmaz. Sadece proje çizimi için 33 Bin TL vermişiz” ifadelerini kullandı.

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