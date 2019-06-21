Hürriyet: Belediyeden evrak kaçırılmış

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı. Hürriyet konuşmasında "15 günlük mazbata sürecinde buradan dosya çıkartıldığı, bilgilerin imha edildiği söylendi." ifadesi dikkat çekti.

Hürriyet konuşması şöyle:

BELEDİYEDEN EVRAK KAÇIRILMIŞ

Hürriyet, "15 günlük mazbata sürecinde buradan dosya çıkartıldığı, bilgilerin imha edildiği söylendi. Personel çekmiş bunu. Bunun ile ilgili de bilgi almaya çalışıyoruz. Bu çuvallarda dosyalar var. Neden belediyeden böyle çıkarılmışlar. Şaibeli bir durum ve bu şaibenin giderilmesi lazım. Bize personelin söylediği evrak imha edilmiş olabileceği yönünde. Bunlar belediyeden yangın merdiveninden çıkarılmış" dedi. Selin BECER

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