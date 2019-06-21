AKP'li başkanın parasını İzmit Belediyesi ödemiş

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı. Hürriyet konuşmasında "Pişmaniye Festivali için buradan Mardin Kızıltepe’ye gidilmiş. O dönem AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın uçak biletinden tutun da bütün kalma masrafına kadar belediye neden karşılar?" ifadesi dikkat çekti.
Hürriyet'in ifadeleri şöyle:
İLÇE BAŞKANININ PARASI ÖDENMİŞ
"Pişmaniye Festivali için buradan Mardin Kızıltepe’ye gidilmiş. O dönem AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın uçak biletinden tutun da bütün kalma masrafına kadar belediye neden karşılar? Aynı şeyi ben yapsam beni topa tutarlar. Ben yapsam da kesinlikle doğru değil. Kaymakam bey karısını götürmüş ve parasını kendi ödemiş. İşte devlet adamlığı budur. Belediye kasasından İstanbul seçimleri için tek kuruş harcamadım. Benim alnım açık. Partimin desteğe ihtiyacı olduğunda kendi cebimden yardım ederim ama belediye kasasından asla olmaz” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(3 )
Haldun - sefa zamanında futbolcu alınıyordu belediye parası ile deplasmana otobüslerle taraftar götürülüyordu belediye parası ile otelde yemek içki masrafları ödeniyordu diyeceksinizki onlar yaptıysa bunlardamı yapması gerekir tabiki yapılmasın fakat 5 yıl sonrada şimdiki başkan hakkında neler yazılır neler her gelen aynı değişen birşey olmaz...
Kemal - Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum haram zıkkım olsun.
Firat - Hiç utanma yok..şimdi yine kurandan..konuşarak cevap verirler sizler gibi sayesinde müslüman kalmayacak
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