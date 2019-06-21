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Gelin kardeşleri memur yapılmış!..

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesinde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde İzmit Belediyesinde yaşanan usulsüzlükleri açıkladı. Hürriyet'in konuşmasında "Mevcut meclis üyemiz Aysel Demirtaş’ın gelini de 28 Mart’ta memur yapılmış." ifadeleri dikkat çekti.

Hürriyet'in konuşması şöyle:

GELİNLERİ KARDEŞLERİ MEMUR YAPILMIŞ

Hürriyet, "Mevcut meclis üyemiz Aysel Demirtaş’ın gelini de 28 Mart’ta memur yapılmış. AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’nün kardeşi de 1 günde memur yapılmış. Gariban işsiz gezerken böyle atamalar doğru değil. Biz yetim hakkının hesabını kuruş kuruş soracağız. Bunlar memur ve süreleri bitince sözleşmeyi yenilemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
02

Gerçekler - SANA HELAL OLSUN...

Yanıtla . 4Beğen 21 Haziran 15:21
01

Firat - Eğer bu son görenleri atmazsan mevlam senden hesap sorsun

Yanıtla . 6Beğen 21 Haziran 14:38
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