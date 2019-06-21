Gölcük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam ve ilçe trafiği olumsuz etkilendi. Yoğun yağışın ardından Anıt Park meydanında bulunan bir ağaç devrildi. Daha sonra belediye ekipleri tarafından ağaç kesilip parçalara ayırılarak kaldırdı.