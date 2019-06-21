Gölcük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam ve ilçe trafiği olumsuz etkilendi. Yoğun yağışın ardından Anıt Park meydanında bulunan bir ağaç devrildi. Daha sonra belediye ekipleri tarafından ağaç kesilip parçalara ayırılarak kaldırdı.
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Gölcük'te şiddetli yağışta ağaç devrildi
Gölcük'te öğlen saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken park içersinde bulunan bir ağaç devrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz