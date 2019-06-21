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Gölcük'te şiddetli yağışta ağaç devrildi

Gölcük'te öğlen saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken park içersinde bulunan bir ağaç devrildi.
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Gölcük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam ve ilçe trafiği olumsuz etkilendi. Yoğun yağışın ardından Anıt Park meydanında bulunan bir ağaç devrildi. Daha sonra belediye ekipleri tarafından ağaç kesilip parçalara ayırılarak kaldırdı.

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