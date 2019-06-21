İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün gerçekleştirdiği basın açıklaması ile kentimizde faaliyet götseren vakıfları (ENSAR, TÜGVA) hedef alarak çikolatalı gofretinden, oyun konsollarına kadar birçok gidelerini İzmit Belediyesi tarafından karşılandğını söyledi. Hürriyet'in yaklaşık 2 saat süren basın açıkalaması sona erdi. izmit Belediyesinden yapılan açıklamada bugün saat 14.30'da Başkan Hürriyet'in incelemelerde bulunmak üzere Nebi Güdük Kültür Merkezine gideceği bildirildi.

"KİLİTLERİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Bilindiği üzere bu kültür merkezi de İzmit Belediyesi tarafından yapılarak ENSAR Vakfı'na devredilmişti. Hürriyet bugünkü açıklamasında "2 milyona yaklaşan vakıflara cemaatlere harcanıp havaya giden para var. İlk olarak Nebi Güdük Kültür Merkezini gidip kilitlerini değiştireceğim" şeklinde konuşmuştu. Diğer yandan ise ENSAR Vakfına bağlı vatandaşların Hürriyet'in kültür merkezine giderek kilitleri değiştirme girişimi için olay yerinde bulunacak.