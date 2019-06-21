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Hürriyet, kültür merkezinin kilitlerini değiştirecek

izmit Belediyesinden yapılan açıklamada bugün saat 14.30'da Başkan Hürriyet'in incelemelerde bulunmak üzere Nebi Güdük Kültür Merkezine gideceği bildirildi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün gerçekleştirdiği basın açıklaması ile kentimizde faaliyet götseren vakıfları (ENSAR, TÜGVA) hedef alarak çikolatalı gofretinden, oyun konsollarına kadar birçok gidelerini İzmit Belediyesi tarafından karşılandğını söyledi. Hürriyet'in yaklaşık 2 saat süren basın açıkalaması sona erdi. izmit Belediyesinden yapılan açıklamada bugün saat 14.30'da Başkan Hürriyet'in incelemelerde bulunmak üzere Nebi Güdük Kültür Merkezine gideceği bildirildi.

"KİLİTLERİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Bilindiği üzere bu kültür merkezi de İzmit Belediyesi tarafından yapılarak ENSAR Vakfı'na devredilmişti. Hürriyet bugünkü açıklamasında "2 milyona yaklaşan vakıflara cemaatlere harcanıp havaya giden para var. İlk olarak Nebi Güdük Kültür Merkezini gidip kilitlerini değiştireceğim" şeklinde konuşmuştu. Diğer yandan ise ENSAR Vakfına bağlı vatandaşların Hürriyet'in kültür merkezine giderek kilitleri değiştirme girişimi için olay yerinde bulunacak.

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Yorumlar

(6)
05

Çarşi-merkez - vakıflar elbette hizmet yerleridir ammaaaaaa tüm giderlerini kendileri yada hayır sevenlerin karşıladığı sürece hizmet yeridir her türlü giderlerini kalem kalem anlattılar belediye kasasından karşılanıyor diye belgeleri ile faturaları ile bina kimin belediyenin giderler belediyeden ozaman sana ne gerek belediye vakfı olur sana ne gerek sözde vakıf yöneticileri

Yanıtla . 1Beğen 21 Haziran 16:21
03

Kemal - BU VAKIFLAR AKP NİN OY DEPOSU OLARAK ADAM YETİŞTİRME YERLERİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMSİYOR VE SÜREKLİ PARA VERİYORLAR

Yanıtla . 2Beğen 21 Haziran 15:41
06

Haldun - @Kemal 03 nolu yoruma cevabı: 80 yıldır kendi oy deposu derneklerinizide yazsana....

Yanıtla . 0Beğen 21 Haziran 16:49
02

Murat - vakıflar fakir fukara ve öğrencilere mali destek sağlayan birer kuruluşlardır öcü değildirler gidip de lgbt destek sağlanmasında yeter

Yanıtla . 3Beğen 21 Haziran 14:47
04

Çarşi-merkez - @Murat 02 nolu yoruma cevabı: kimin parası ile dağıtıyormuş dinlemediniz galina her türlü giderleri anlataıldı kalem kalem belediye karşılıyor ozaman neden ensar vakfı belediye vakfı olur hizmetlere devam eder

Yanıtla . 1Beğen 21 Haziran 16:17
01

Izmitli - bununda aklı fikri vakıfda .inşallah kendiside add cydd gibi vakıflara para aktarmaz

Yanıtla . 3Beğen 21 Haziran 14:27
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