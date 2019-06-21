Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ve Samsun'da saat 17.00' ye, Kocaeli'de ise 15.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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Meteorolojiden uyarı! Yağmur 15'e kadar sürecek...
Kocaeli, Ordu ve Samsun'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz