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Eşme Deresi taştı!

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde bulunan Eşme Deresi taştı.
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Sağanak yağış Kocaeli'yi bugün de etkisi altına aldı. Alınan bilgilere göre, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde bulunan Eşme Deresi taştı. Köprü altlarını ve bazı yolları su bastığı bildirildi.

Köprü altında biriken sel sularının içinde mahsur kalan bu araç olay yerine zamanında intikal eden 110 Acil İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün 14:15 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Hani Akpli eski bakan sorun kalmayacak diyordu,Fikri Işıktan bahsediyorum!Allahtan bu sefer can kaybı yaşanmadı!

Yanıtla . 0Beğen 21 Haziran 16:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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