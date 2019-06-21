Sağanak yağış Kocaeli'yi bugün de etkisi altına aldı. Alınan bilgilere göre, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde bulunan Eşme Deresi taştı. Köprü altlarını ve bazı yolları su bastığı bildirildi.
Köprü altında biriken sel sularının içinde mahsur kalan bu araç olay yerine zamanında intikal eden 110 Acil İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Hani Akpli eski bakan sorun kalmayacak diyordu,Fikri Işıktan bahsediyorum!Allahtan bu sefer can kaybı yaşanmadı!
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