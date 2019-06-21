"Doğan'ın makam aracının kirası 1 milyon TL"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlüklerle ile ilgili olarak belediye binasında açıklamalarda bulundu. Makam araçları konusuna da değinen Hürriyet, "Bir firmadan makam aracı olarak 3 yıl 3 aylık 862 Bin TL’lik Bedeli var. 7 aylığına Tallisman kiralanmış 80 bin TL gideri var. 1 Milyona yakın sadece başkan kiralanmış bir harcama kalemi. Belediyenin bütün makam araçlarını gönderdim. Başkana, başkan yardımcılarına gönderilen tüm araçlar geri gönderildi. İçinde bizim yakıtımız varsa onları bile geri aldık. 170 hizmet aracı tespit etmiştik, düşürebildiğiniz kadar düşürün dedik. Bazı hizmet birimlerine gerçekten araç lazım. 7 araç teslim ettik başkan yardımcılarının makam araçları yok. Meclis üyesi Mehmet Çetin’ bile araç tahsis edilmiş. Olmayan bir görev olan Muhtarlık masası sorumlusu diye.
7 ARACIN KARŞILIĞI 10 KİŞİNİN MAAŞI
Benden önce yapılmış ihale bitiyor. İllaki hizmet aracı lazım. Bize ne kadar araç gerektiğine bakacağız. Kiralama bedeli ve satın alma bedellerini karşılaştıracağız. Satın almada peşin istiyorlar ama kasada para yok. Bir dönem daha kiralama işine gidip daha sonra bütçemizi düzelterek satın alabiliriz. Benim şahsıma ait 2 araç var. Bir vekillik dönemimden kalan minibüs bir de eşimin kullandığı binek araç. Mal varlığım da vekillik dönemimle aynı. Aracımın yakıtını da kendim ödüyorum." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(7 )
Memati - İsraf haramdır bunu unutmuslar
Fatma Hanımdan örnek alsın
Nevzat Doğan gibiler israfcilar nasıl hesabını vereceksiniz.
Haldun - 89-2004 arasında chp nin belediyelerde yaptıkları yolsuzlukları kimse unutmasın demekki değişen birşey yok kim gelirse gelsin 5 yıl sonrada şimdikini yazarsınız....
Çarşi-merkez - Bu araçlar nereden kimden kiralanmış bu paralar kime yada kimlere gitmiş fatura kesmişler fatura kesenler kimler isimler neden deşifre edilmiyor.Paralar kimlere akıtılmış açıklanmalı
Vatandaş - pandoranın kutusundan bakalım daha neler çıkacak. 10 Yılda bu şehirden neler götürmüş görecez
Kemal - İMDATTT HIRSIZ VAR !
KİM ? HIRSIZ KADI EFENDİMİ ?
PARDON HIRSIZ MIRSIZ YOK NEREDEN ÇIKTI ŞİMDİ BU
Seref - İtibardan tasarruf olur mu? Nevzat Doğan'ın neyi eksik. :)))
Seref - İtibardan tasarruf olur mu? Nevzat Doğan'ın neyi eksik. :)))
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