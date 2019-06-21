"Doğan'ın makam aracının kirası 1 milyon TL"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlüklerle ile ilgili olarak belediye binasında açıklamalarda bulundu. Makam araçları konusuna da değinen Hürriyet, "Bir firmadan makam aracı olarak 3 yıl 3 aylık 862 Bin TL’lik Bedeli var. 7 aylığına Tallisman kiralanmış 80 bin TL gideri var. 1 Milyona yakın sadece başkan kiralanmış bir harcama kalemi. Belediyenin bütün makam araçlarını gönderdim. Başkana, başkan yardımcılarına gönderilen tüm araçlar geri gönderildi. İçinde bizim yakıtımız varsa onları bile geri aldık. 170 hizmet aracı tespit etmiştik, düşürebildiğiniz kadar düşürün dedik. Bazı hizmet birimlerine gerçekten araç lazım. 7 araç teslim ettik başkan yardımcılarının makam araçları yok. Meclis üyesi Mehmet Çetin’ bile araç tahsis edilmiş. Olmayan bir görev olan Muhtarlık masası sorumlusu diye.

7 ARACIN KARŞILIĞI 10 KİŞİNİN MAAŞI

Benden önce yapılmış ihale bitiyor. İllaki hizmet aracı lazım. Bize ne kadar araç gerektiğine bakacağız. Kiralama bedeli ve satın alma bedellerini karşılaştıracağız. Satın almada peşin istiyorlar ama kasada para yok. Bir dönem daha kiralama işine gidip daha sonra bütçemizi düzelterek satın alabiliriz. Benim şahsıma ait 2 araç var. Bir vekillik dönemimden kalan minibüs bir de eşimin kullandığı binek araç. Mal varlığım da vekillik dönemimle aynı. Aracımın yakıtını da kendim ödüyorum." dedi.

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