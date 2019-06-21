Ensar Vakfından ilk açıklama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Nevzat Doğan döneminde ENSAR Vakfı ve TÜGVA’ya verilen yerleri geri alacağız açıklaması ve ilk olarak ENSAR Vakfı’na verilen binanın kilitlerini değiştireceğiz açıklaması sonrası ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi’nden açıklama geldi.

İPtAL ŞARTLARININ NE OLDUĞUNU BİLMELİ

Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi dönem sözcüsü Şahin Yaşlık, “Bu basın açıklamasını yapmak zorundayız. 31 Mart seçimlerinden sonra mazbatasını alan CHP’li başkanın yaptıklarını ve söylediklerini esefle takip ediyoruz. Kendisi işten çıkarma ile gündeme geldikten sonra şimdi İslami STK’lara baskı ile gündemde. Kendisinin amacının İstanbul seçimlerini etkilemek olduğu açık. Ağzına aldığı ENSAR Vakfı bir protokol yapmıştır ve iptal şartlarının ne olduğunu bilmelidir. İslami STK’lar buralarda vatan din millet sevgisini aşılıyor. Burada terör faaliyeti yok. CHP iktidara geldiği günden beri dinle, İslamla, ezanla, baş örtüsü ve İslami STK’lar ile uğraşmıştır. Kendisinin DHKPC ile savaşmasını beklemiyoruz. Protokolü iptal etmek için yapması gereken belli. Bu protokol İzmit meclisinde geçip onaylandı. İzmit belediye başkanı ENSAR şubesini kapatmak istiyorsa meclisinkararını iptal etmeli sonra bize tebliğ etmelidir. Türkiye’deki tüm Ensar vakfı’nı Kocaeli’de direnmeye davet ediyoruz” dedi. Selin BECER