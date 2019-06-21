Ensar Vakfından ilk açıklama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Nevzat Doğan döneminde ENSAR Vakfı ve TÜGVA’ya verilen yerleri geri alacağız açıklaması ve ilk olarak ENSAR Vakfı’na verilen binanın kilitlerini değiştireceğiz açıklaması sonrası ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi’nden açıklama geldi.
İPtAL ŞARTLARININ NE OLDUĞUNU BİLMELİ
Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi dönem sözcüsü Şahin Yaşlık, “Bu basın açıklamasını yapmak zorundayız. 31 Mart seçimlerinden sonra mazbatasını alan CHP’li başkanın yaptıklarını ve söylediklerini esefle takip ediyoruz. Kendisi işten çıkarma ile gündeme geldikten sonra şimdi İslami STK’lara baskı ile gündemde. Kendisinin amacının İstanbul seçimlerini etkilemek olduğu açık. Ağzına aldığı ENSAR Vakfı bir protokol yapmıştır ve iptal şartlarının ne olduğunu bilmelidir. İslami STK’lar buralarda vatan din millet sevgisini aşılıyor. Burada terör faaliyeti yok. CHP iktidara geldiği günden beri dinle, İslamla, ezanla, baş örtüsü ve İslami STK’lar ile uğraşmıştır. Kendisinin DHKPC ile savaşmasını beklemiyoruz. Protokolü iptal etmek için yapması gereken belli. Bu protokol İzmit meclisinde geçip onaylandı. İzmit belediye başkanı ENSAR şubesini kapatmak istiyorsa meclisinkararını iptal etmeli sonra bize tebliğ etmelidir. Türkiye’deki tüm Ensar vakfı’nı Kocaeli’de direnmeye davet ediyoruz” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(9 )
Samet - İsraf haramdır pek sevgili vakıf yöneticileri ezan ve islam gibi yüce şeyleri kendi menfaatleriniz için ağzınıza almayınız hepimiz müslümanız ayrımclık yapmayın gider defterlerinize bakıp tövbe etmeye başlayın vergilerimizi yemişsiniz belgelerle ortada varmı ötesi hala neyi savunuyorsunuz ?
Metin - Dini duygularla insanları ayrıca sömürüyorsunuz bırakın artık İslamı ezanı baş örtüsünü bu işlerin içinde duyurmayı, derdin neyse onu anlat dini islamı ezanı karıştırma müslüman ülkede yaşıyoruz hepimizin dini islam sadece sizin değil.
Kemal - Harama alıştınız şimdi bırakmak zorunuza gidiyor küçük çocuklara yaptıklarınızla insanları dinden soğuttunuz bakın resme hep erkek neden hiç kadın yok...!
Ayhan - atatürk resmini arkasına alıp atatürk tüccarlarıda boş durmuyor yani
Çarşi-merkez - BÖYLE BİR PROTOKOLUN GEÇERLİLİĞİ YOKTUR ZANNEDERİM.NEDENMİ MAL BELEDİYENİN GÖSTER TAPUNU SENİNSE YOK KİRACI İSEN KONTRATINI GÖSTER BUNLAR YETMEZ GİBİ HER TÜRLÜ GİDERİNİZ BELEDİYECE KARŞILANMIŞ BU NASIL ÇİFLİK BABANIZIN ÇİFLİĞİMİ
Izmitli - bu add çyddderneklerinede bir atmak lazım .değilmi başkan
Sercan Başkan - Ensar Vakfı Heyeti, Her zaman İslamiyet ve din kisvesi altında sömürücülük, ayrımcılık yaptınız. Bedava kullanıp babanızın malı gibi aldığınız yeri boşaltmak istemiyorsunuz? Siz kimsiniz? Neyin protokolü? Hiç utanmadan çıkıp açıklama yapıyorsunuz?
İlkokul Mezunu - ÇYDD DERNEGİNEMİ VERİLSE ACABA
mihenks - yumurta dayandı
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