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KOÜ’den Manga geçti

Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nin ikinci gününde sahne alan Rock müziğin sevilen grubu Manga, öğrencilere eşsiz bir konser verdi.
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Kocaeli Üniversitesi yıl sonu bahar şenlikleri ünlü sanatçıların gün sonunda sahne almalarıyla devam ediyor. Şenliğin ikinci gününde akşam saatlerinde sahneye çıkan Manga, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.

MANGA SAHNEDE

Öğrenciler tarafından büyük bir merakla beklenen Manga, performansıyla büyüledi. Alkış ve tezahüratlarla sahneye çağrılan Manga, en sevilen şarkılarını KOÜ öğrencileri için söyledi. KOÜ’de büyük bir hayran kitlesi bulunan Manga, öğrencileri adeta çıldırttı. Yaklaşık 20 bin kişi aynı anda zıpladı, hopladı. Çok güzel bir görüntü ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Manga, “İnanılmaz bir akşam oluyor, mükemmelsiniz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BOL ETKİNLİK

Manga’nın ardından sahneye çıkan DJ Salih Karpuz, gerçekleştirdiği DJ performansıyla gençleri coşturdu. Öğrencilerin renkli bilekliklerle rengarenk görüntüler oluşturarak bir bütün sergiledi. Öğrencilerin coşku dolu anları görülmeye değerdi. Havanın güzel olmasından dolayı yapılamayan sportif ve sanatsal etkinlikler yapıldı. Etkinliklerde öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ayrıca kampüse araçla gelen Radyo D interaktif yayın gerçekleştirdi. Şenliklerin üçüncü günü yani Cuma (Bugün) ise saat 21.00’de Gripin grubu sahne alarak şenlikler son bulacak. Ekin EKEN

Bugün 15:13 TSİ - Kültür-Sanat

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