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41 FK kafayı çalıştırdı! “1-0”

İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı.
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İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Meriç’in harika kafa golü ile deviren ekibimiz sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi. 41 FK’nın şansının devam etmesi için Yeni Karaman’ın Sakaryaspor’u mağlup etmesi gerekiyordu.

DEVRE GOLSÜZ SONA ERDİ

Eskişehir Osmangazi Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Tolga Tuna, Merve Turan ve Taner Çatmalı hakem üçlüsü yönetti. Ilık bir havada oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı ataklar gol getirmedi ve takımlar soyunma odasını 0-0 berabere girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ekibimiz aradığı golü 51. dakikada buldu.

MERİÇ’İN AFFI YOK!

Muhammed Efe Sedef’in topuk pasına hareketlenen Yunus Emre topu sağdan ortaladı. Bu pasa iyi yükselen Meriç’in mükemmel kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (1-0) Bitime 3 dakika kala 41 FK’da Meriç, kaleci Arda’nın darbesi ile ceza sahası içinde düşürüldü. Topun gerisine geçen Barış’ın penaltı vuruşunda Arda sağına uzanarak gole izin vermedi. Kalan sürede skoru koruyan 41 FK, Bursalı rakibini mağlup etmeyi başardı. Ali KÖKSAL - Eskişehir

41 FUTBOL KULÜBÜ:1 BURSA YENİ KARAMAN:0

STAT: Bursa Osmangazi

HAKEMLER: Tolga Tuna***, Merve Turan***, Taner Çatmalı***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Serkan Kaan Sarman***, Yunus Emre Gök****, Muhammed Yağız Sarı***, Emir Sezgin***, Arda Can Akgün***, Barış Ensar Çınar****, Arda Emirhan Akduman***, Mert Özküçükler*** (Dk. 69 İsmail Koca?), Meriç Ocaklı**** (Dk. 70 Baran Ozay?), Ömer Faruk Sezgin***, Muhammed Efe Sedef**** (Dk. 70 Efkan Filiz?)

BURSA YENİ KARAMANSPOR: Arda Keskin**, Arda Aydın* (Dk. 59 Arda İsa Dinçel*), Berat Erbaş***, Berke Yiğit Büyük**, Baran Karagöz**, Ulaş Uçan**, Arda Yağız Gönül**, Kerem Altun**, Rıfat Güç* (Dk. 36 Muhammed Miraç*), Edis Liman* (Dk. 36 Arda Sargın*) Batuhan Yiğit Gönül**

GOL: Dk. 51 Meriç (41 FK)

NOT: Dk. 65: 41 FK’da Barış penaltı kaçırdı.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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