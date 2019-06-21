Hisareynspor, Feriköy’ü devirdi! “2-0”

İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden Hisareynspor ikinci maçında İstanbul temsilcisi Feriköyspor ile karşılaştı. Maçı Ahmet ve Enes Sayid’in golleri ile 2-0 kazanan Hisareynspor önemli bir galibiyet elde etti. İlk maçında Bursa Dikkaldırım ile 1-1 berabere kalan ekibimiz ikinci maçını kazandı ve final için en kötü Dikkaldırım ile penaltılara kalmayı garantiledi.

YOK BÖYLE GOL!

Osmangazi Spor Kompleksi’nde oynanan maç boyunca üstün bir futbol oynayan Hisareynspor 22. dakikada öne geçti. Sağdan gelişen atakta Enes’in pasında top son olarak Ahmet’e geldi. Ahmet’in harika şutunda top ağlarla buluştu. (1-0) İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarının 15 maçın da 50. dakikasında Enes Sayid Yazıcı şahane bir gol buldu. Enes, orta sahada kazandığı topla 3 rakibinden sıyrıldı ve sağ çaprazdan çektiği şut sonucu ağları buldu. (2-0) Kalan sürede skoru koruyan ekibimiz İstanbullu rakibini mağlup etmeyi başardı. Ali KÖKSAL - Eskişehir

HİSAREYNSPOR:2 İSTANBUL FERİKÖY:0

STAT: Osmangazi Spor Kompleksi

HAKEMLER: İsmail Güleç***, Salih Doğan Burak***, Can Kasapoğlu***

HİSAREYNSPOR: Muhammed Emin Fazlıoğlu***, Berkay Efe Bilgin***, İmdat Buğra Tan***, Halil İbrahim Ariş****, Arda Ababoz***, Ahmet Kaymak***, Enes Sayid Yazıcı**** (Dk. 67 Burak Özkol*), Abdülsamet Akyıldız***, Enes Çavuş***, Oğuzhan Eren Cinal*** (Dk. 43 Meriç Oğuz Sivaslıoğlu**), Muhammed Kaya***

İSTANBUL FERİKÖYSPOR: Kaan Mert Vardar**, Serhat Güneş**, Kuzey Efe Dündar**, Baran Alp Vardar**, Mahmut Akman**, Enes Bali**, Can Bahadır**, Hüseyin Berkay**, Adem Muhammed Avcı**, Yusuf Demir**

GOLLER: Dk. 22 Ahmet, Dk. 50 Enes Sayid (Hisareyn)