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Kartepe’de gruplar belli oldu

Kartepe Belediyesi’nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 2019 Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda gruplar belli oldu.
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Ataevler Spor Kompleksi'nde yapılacak turnuva hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Filiz "Düzenlenen bu turnuva ile Kartepe Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Yoğun mesailerimiz arasında bu turnuva sayesinde bir araya gelerek spor yapma fırsatı buluyoruz. 10 takım iki grup halinde 12 kişilik kadrolarla yer alacak. İki grupta 7 kişilik takımlar grup sistemine göre 4 maç sonunda ilk iki sırayı alarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek” fadelerini kullandı.

A GRUBU

Sosyal Yardım İşleri

İmar ve Şehircilik

Fen İşleri (Garaj)

Zabıta Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

B GRUBU

Park ve Bahçeler

Kültür ve Sosyal İşler

Arşiv Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

Moloz Ekibi

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