Kartepe’de gruplar belli oldu

Ataevler Spor Kompleksi'nde yapılacak turnuva hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Filiz "Düzenlenen bu turnuva ile Kartepe Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Yoğun mesailerimiz arasında bu turnuva sayesinde bir araya gelerek spor yapma fırsatı buluyoruz. 10 takım iki grup halinde 12 kişilik kadrolarla yer alacak. İki grupta 7 kişilik takımlar grup sistemine göre 4 maç sonunda ilk iki sırayı alarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek” fadelerini kullandı.
A GRUBU
Sosyal Yardım İşleri
İmar ve Şehircilik
Fen İşleri (Garaj)
Zabıta Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
B GRUBU
Park ve Bahçeler
Kültür ve Sosyal İşler
Arşiv Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
Moloz Ekibi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz