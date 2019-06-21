DARES’te yeni başkan Hüsamettin Ergül

Yapılan seçimde Hüsamettin Ergül başkanlığa getirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yönetimi tebrik ederken spora destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede kulübün eski başkanı Bekir Güven söz aldı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından yeni başkan Hüsamettin Ergül bir selamlama konuşması yaptı ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
YÖNETİM KURULU –ASİL-
Hüsamettin Ergül (Başkan)
Ahmet Akçay
İlker Topal
Bilal Ulusoy
Ali Yurdakul
YÖNETİM KURULU –YEDEK-
Halim Ceyran
Kemal Yılmaz
Ayhan Yılmaz
Mesut Abdulrezzak
Selçuk Koç
DENETİM KURULU –ASİL-
Yücel Aslan
İbrahim Gündoğdu
Bayram Özbaş
DENETİM KURULU –YEDEK-
Orhan Kızkun
Ali Can Mert
Hüseyin Şinik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz