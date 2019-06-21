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DARES’te yeni başkan Hüsamettin Ergül

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği’nde Olağanüstü Kongre gerçekleşti.
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Yapılan seçimde Hüsamettin Ergül başkanlığa getirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yönetimi tebrik ederken spora destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede kulübün eski başkanı Bekir Güven söz aldı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından yeni başkan Hüsamettin Ergül bir selamlama konuşması yaptı ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

YÖNETİM KURULU –ASİL-

Hüsamettin Ergül (Başkan)

Ahmet Akçay

İlker Topal

Bilal Ulusoy

Ali Yurdakul

YÖNETİM KURULU –YEDEK-

Halim Ceyran

Kemal Yılmaz

Ayhan Yılmaz

Mesut Abdulrezzak

Selçuk Koç

DENETİM KURULU –ASİL-

Yücel Aslan

İbrahim Gündoğdu

Bayram Özbaş

DENETİM KURULU –YEDEK-

Orhan Kızkun

Ali Can Mert

Hüseyin Şinik

Bugün 15:27 TSİ - Spor

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