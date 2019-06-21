Hani en büyük destekçisi Büyükakın’dı?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un 14 Haziran’daki seçimleri öncesi sessiz ve sakin bir tavır sergiliyordu. Eski başkan Bahri Yavuz’un göreve devam etmesi gerektiği yönünde isteği bilinen Büyükakın, Yavuz’un en önemli destekçisi olarak görülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Camiada bir kesim bunu, yani, Büyükakın’ın Bahri Yavuz’u neden ikna edemediğini düşünürken, bir kesimin düşüncesi de Büyükakın’ın böyle çabası olmadığı yönünde.