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Zeki Aygün: Kocaelispor’un yanındayız

Olağanüstü genel kurulun ardından Kocaelispor Kulübü başkanlığına seçilen Hüseyin Üzülmez, başkan vekili Murat Barış ve idari asbaşkan Ömer Gül, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Olağanüstü genel kurulun ardından Kocaelispor Kulübü başkanlığına seçilen Hüseyin Üzülmez, başkan vekili Murat Barış ve idari asbaşkan Ömer Gül, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Üzülmez, Kocaelispor çatısı altında hayata geçirecekleri projeleri aktarıp yeni sezondaki hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.

KENTİN EN ÖNEMLİ MARKASI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Üzülmez ve yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Kocaelispor kentimizin en önemli markası ve değeri. İnanıyorum ki yapılacak olan doğru bir planlama ile birlikte Kocaelispor’umuz en kısa sürede hak ettiği yere gelecek. Bizler de her zaman başarılarıyla gurur duyduğumuz yeşil siyahlı camiamızın yanında olacağız” dedi.

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