Belediye Derince futbolcu seçecek

Geride bıraktığımız sezon büyük bir başarının altına imza atan Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Belediye Derincespor futbolcu seçmeleri yapacak. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Belediye Derincespor’un tesislerinde gerçekleşecek olan seçmelerde dikkat çeken futbolcular sezon başına hazırlıkları için takıma katılacak. Sonraki süreçte ise teknik ekip seçmelerden gelen futbolcular için kesin kararını verecek. Her katılımcının kendi spor malzemeleri ile gelmesi istenirken, seçmeler saat 15.00’te başlayacak.