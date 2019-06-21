Geride bıraktığımız sezon büyük bir başarının altına imza atan Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Belediye Derincespor futbolcu seçmeleri yapacak. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Belediye Derincespor’un tesislerinde gerçekleşecek olan seçmelerde dikkat çeken futbolcular sezon başına hazırlıkları için takıma katılacak. Sonraki süreçte ise teknik ekip seçmelerden gelen futbolcular için kesin kararını verecek. Her katılımcının kendi spor malzemeleri ile gelmesi istenirken, seçmeler saat 15.00’te başlayacak.
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Belediye Derince futbolcu seçecek
Geride bıraktığımız sezon büyük bir başarının altına imza atan Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Belediye Derincespor futbolcu seçmeleri yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz