İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 14.30'da Ensar Vakfı'na hibe dilen Nebi Güdük Kültür Merkezine giderek kapı kilitlerini değiştirecekti. Belediyeden yapılan açıklama ile bu program iptal edildiği bildirildi. Açıklamada "Başkanımız son dakika önemli bir misafiri geldiği için vakfa gidemeyecek ama hukuk birimi ve zabıta ekipleri Baskan olmadan da orada gerekli işlemleri yapacaklar" denildi.
Bugün 15:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:38 TSİ
Hürriyet'in programı iptal!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 14.30'da Ensar Vakfı'na hibe dilen Nebi Güdük Kültür Merkezine giderek kapı kilitlerini değiştirecekti. Belediyeden yapılan açıklama ile bu program iptal edildiği bildirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz