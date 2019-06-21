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Hürriyet'in programı iptal!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 14.30'da Ensar Vakfı'na hibe dilen Nebi Güdük Kültür Merkezine giderek kapı kilitlerini değiştirecekti. Belediyeden yapılan açıklama ile bu program iptal edildiği bildirildi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 14.30'da Ensar Vakfı'na hibe dilen Nebi Güdük Kültür Merkezine giderek kapı kilitlerini değiştirecekti. Belediyeden yapılan açıklama ile bu program iptal edildiği bildirildi. Açıklamada "Başkanımız son dakika önemli bir misafiri geldiği için vakfa gidemeyecek ama hukuk birimi ve zabıta ekipleri Baskan olmadan da orada gerekli işlemleri yapacaklar" denildi.

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