Pist Sezonu Körfez'de açıldı

2019 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışları Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize ediliyor. Dün başlayan yarışlar bugün sona erecek.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK

Super, Maxi ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda toplamda 31 otomobil mücadele edecek. Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan Super Production kategorisinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bugün resmi antrenmanların ardından, saat 11:30'den itibaren Super, Maxi ve Super Production ilk yarışları, 14:00'den itibaren de ikinci yarışları koşulacak. TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinin ilk yarışı da 13.15'te başlayacak.