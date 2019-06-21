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Pirelli, Fransa’ya hazır!

Pirelli, Fransa için daha önce Avustralya, Çin ve Azerbaycan’da kullanılan kombinasyon olarak yine C2 sert, C3 orta ve C4 yumuşak lastikleri önerdi.
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Pirelli, Fransa için daha önce Avustralya, Çin ve Azerbaycan’da kullanılan kombinasyon olarak yine C2 sert, C3 orta ve C4 yumuşak lastikleri önerdi. Fransa, aynı zamanda bu senenin arka arkaya yarışlarının ilki olacak ve gelecek hafta sonu Avusturya yarışı gerçekleşecek. Fransa Grand Prix, geçen yıl Formula 1 takvimine tekrar girmesinin ardından ikinci kez Paul Ricard pistinde koşulacak.

İLK 3 TAKIMIN TERCİHİ AYNI

Fransa Grand Prix, Kanada’nın ardından Pirelli’nin isim sponsoru olduğu bir diğer yarış. Son yarışlardan farklı olarak, ilk üç takım neredeyse aynı lastik kombinasyonlarını tercih etti. Bunun tek istisnası, rakiplerine kıyasla ilave bir orta hamur seti seçen Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Genel olarak bakıldığında, kırmızı yumuşak lastik öne çıkıyor.

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