Bağdatspor’dan Murat Aydın’a ziyaret

Bağdatspor Kulübü Başkanı Levent Urak ve yönetim kurulu üyeleri KASKF’nin 15. olağan genel kurulunda başkanlığa 5. kez seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bağdatspor Kulüp Başkanı Levent Urak “Murat Bey ve ekibi zorlu görevin üstesinden mutlaka gelecektir. Seçimlerin Kocaeli amatörü adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.