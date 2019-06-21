Bağdatspor Kulübü Başkanı Levent Urak ve yönetim kurulu üyeleri KASKF’nin 15. olağan genel kurulunda başkanlığa 5. kez seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bağdatspor Kulüp Başkanı Levent Urak “Murat Bey ve ekibi zorlu görevin üstesinden mutlaka gelecektir. Seçimlerin Kocaeli amatörü adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
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Bağdatspor’dan Murat Aydın’a ziyaret
Bağdatspor Kulübü Başkanı Levent Urak ve yönetim kurulu üyeleri KASKF’nin 15. olağan genel kurulunda başkanlığa 5. kez seçilen Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz