Ata Yetişken: Çok iyi çalışıyoruz

Kocaeli’deki kampın çok verimli geçtiğini belirten Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken şunları söyledi: Sürat Pateni Milli Takımı’mızı İzmit’te ağırlıyoruz. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının konakladığı The Ness Otel’de gerçekleşen kampımız 15 gün sürecek. İzmit’te bol bol kondisyon depoluyoruz. Anna hocamız ve ekibi sporcularla bire bir ilgileniyor, federasyon olarak sporcularımızın tüm eksikleri ile ilgilenmeye çalışıyoruz.

ÇİNTİMAR VE YAŞAR’A TEŞEKKÜR EDERİM

13 erkek 6 kız sporcumuz İzmit’ten çok memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Anna Lukanova hocamız ve ekibinin etkin çalışmaları ile derecelerimiz Dünya seviyelerine ulaştı. İnanıyorum ki bu istikrar sürecektir. Gökhan Özdemir başkanımızın öncülüğünde ülke bu sporlarının gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muzaffer Çintimar ile aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Gençlik ve Spor Şube Müdürümüz Sayın Engin Yaşar’a teşekkür ediyorum.