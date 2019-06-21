Mülkinaz Bıyık’ın öğrencilerinden ziyaret

İzmit’te kampına devam eden Türkiye Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı’nın ziyaretçileri vardı. Aynı zamanda Milli takım antrenörlerinden olan Mülkinaz Bıyık’ın çalıştırdığı Buse Durna, Zehra Emine Öçgüder, Elzem Taş, Kerem Tuncay, Rüzgar Doruk Sagun, Doğukan Erdoğan ve Burak Demir, Milli sporcularla bir araya gelirken, çalışmaları yerinde takip etti. Mülkinaz Bıyık “Buzu seven, sürat pateni ile ilgilenen sporcularımızı abla ve abileri ile tanıştırmak için getirdik. Yarın onlar da Milli formayı giydiğinde onların da mutlaka takipçileri, ziyaretçileri olacaktır. Hepsine çok güveniyorum” diye konuştu.