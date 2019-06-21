Zeynel Abidin Akyol: Alt yapı ekibi ile devam edeceğiz

İlimizin saygın iş insanlarından ve Nebil Uzun döneminde de yönetim kurulu üyeliği yapan Zeynel Abidin Akyol, Hüseyin Üzülmez’in de ekibinde yer aldı. Akyol, Tümer Uslu ile birlikte Kocaelispor’un alt yapısından sorumlu yöneticiliği görevine getirildi. Akyol, Kocaelispor’da alt yapı ekibinin tam kadro görevine devam edeceğini belirtti.

ÜRETMEYE DEVAM EDECEKLER

Yönetim olarak aldıkları ağır yükü en iyi şekilde taşıyacaklarına inandığını ifade eden Akyol şu şekilde konuştu: Kocaelispor alt yapısındaki çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Şu an için alt yapı ekibi ile ilgili bir sorun görünmüyor. Arkadaşlarımız tam kadro görevlerine devam edecek ve Kocaelispor için üretmeye devam edecekler.

HOCA KONUSU NETLEŞMEDİ

Yönetim olarak sık sık toplanıyoruz. Öncelikli amacımız transferi açmak. Başkanımız Hüseyin Bey bu anlamda yoğun mesai yapıyor. Açıkçası buna odaklanmış durumdayız. Teknik adam konusunda bir karar vermiş değiliz. Adı geçen teknik adam ya da adamlar gerçeği yansıtmıyor. Geçtiğimiz gün Futbol Şube Sorumlumuz Bahadır Bey de ifade etti. Zamanımız dar ve kısa zamanda çok iş bitirmek zorundayız. Erdem ÖVÜÇ