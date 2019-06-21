Musa Kahya açtı ağzını yumdu gözünü!

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya yaptığı açıklamada, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez’e yüklendi. Kahya “Devasa bir stat yaptık ama Kocaelispor’un hali perişan. Kartepe Belediyesi borç batağında, israf harcamaları içerisinde, belediyenin eski başkanı Kocaelispor’un başkanı oldu. Şimdi de gözünüzü Kocaelispor’umuza mı diktiniz! Eğer gerçekten hizmet etmek istiyorsanız şu ellerinizi şehrimizin güzide kulübü olan Kocaelispor’umuzdan çekiniz. Buraya gerçekten amatör bir ruh ile hizmet etmek isteyen kişiler gelsin. Bunların önünü tıkamayın” dedi.