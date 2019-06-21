Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:01 TSİ- Spor G: Bugün 16:02 TSİ

Golü attılar, Filiz’e koştular!

İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Meriç’in harika kafa golü ile deviren ekibimiz sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi. Sporcular gol sevincinin takımın genç ve başarılı antrenörlerinden Orhan Filiz ile yaşadılar.

Bugün 16:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gökhan Özdemir geliyor mask
Gökhan Özdemir geliyor
Poyraz’ın cemiyeti bu akşam mask
Poyraz’ın cemiyeti bu akşam
Bu söyleşiyi kaçırmayın! mask
Bu söyleşiyi kaçırmayın!
41 Futbol Kulübü Eskişehir’de yenilgi ile başladı mask
41 Futbol Kulübü Eskişehir’de yenilgi ile başladı
Potada finalin biletleri tükendi mask
Potada finalin biletleri tükendi
Gölcükspor’da genel kurul 24 Haziran’da mask
Gölcükspor’da genel kurul 24 Haziran’da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor... mask
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim

GALERİ

25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz? mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz?
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı mask
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL