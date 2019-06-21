İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Meriç’in harika kafa golü ile deviren ekibimiz sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi. Sporcular gol sevincinin takımın genç ve başarılı antrenörlerinden Orhan Filiz ile yaşadılar.
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Golü attılar, Filiz’e koştular!
İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz