Golü attılar, Filiz’e koştular!

İlimizi Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Kulübü ikinci maçında Bursa Yeni Karamanspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Meriç’in harika kafa golü ile deviren ekibimiz sahadan 3 puan ile ayrılmasını bildi. Sporcular gol sevincinin takımın genç ve başarılı antrenörlerinden Orhan Filiz ile yaşadılar.