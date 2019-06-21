Gölcükspor’un 24 Haziran’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalar devam ediyor. Mevcut başkan Ahmet Şahin görevi bırakacağını belirtmiş, yöneticilerden Mehmet Yaşar “Kimse yoksa varım” demişti. İkili, Gölcük Köyler Arası Turnuva maçlarını izledi ve birlikte fotoğraf verdi.
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Yaşar geliyor, Şahin gidiyor
Gölcükspor’un 24 Haziran’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz