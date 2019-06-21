Yaşar geliyor, Şahin gidiyor

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Gölcükspor’un 24 Haziran’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalar devam ediyor. Mevcut başkan Ahmet Şahin görevi bırakacağını belirtmiş, yöneticilerden Mehmet Yaşar “Kimse yoksa varım” demişti. İkili, Gölcük Köyler Arası Turnuva maçlarını izledi ve birlikte fotoğraf verdi.