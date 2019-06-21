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Nasıl başarıyorlar!

İlimizin yükselen değeri Hisareynspor başarı çıtasını arttırmaya devam ediyor.
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İlimizin yükselen değeri Hisareynspor başarı çıtasını arttırmaya devam ediyor. Son derece saygı duyulacak bir hikayeye sahip olan ve alt yaş Milli takım kadrolarına futbolcu gönderen Yeşil Beyazlı kulüp, Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde de göğsümüzü kabarttı. İlk maçında Bursa Dikkaldırım ile 1-1 berabere kalan ekibimiz ikinci maçında İstanbul Feriköy’ü 2-0 yendi ve en kötü final için penaltı atmaya hak kazandı. HisareynMahallesi’nin adını futbol kulübü ile en iyi şekilde temsil eden Hisareynspor, kentin tamamından takdir görüyor.

Bugün 17:02 TSİ - Spor

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