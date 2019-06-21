Nasıl başarıyorlar!

İlimizin yükselen değeri Hisareynspor başarı çıtasını arttırmaya devam ediyor. Son derece saygı duyulacak bir hikayeye sahip olan ve alt yaş Milli takım kadrolarına futbolcu gönderen Yeşil Beyazlı kulüp, Eskişehir’de düzenlenen U-14 Türkiye şampiyonası yarı finallerinde de göğsümüzü kabarttı. İlk maçında Bursa Dikkaldırım ile 1-1 berabere kalan ekibimiz ikinci maçında İstanbul Feriköy’ü 2-0 yendi ve en kötü final için penaltı atmaya hak kazandı. HisareynMahallesi’nin adını futbol kulübü ile en iyi şekilde temsil eden Hisareynspor, kentin tamamından takdir görüyor.