Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi, Türkiye şampiyonu Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız kız takımını tebrik etti. Dernekten yapılan açıklamada Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Ligi finalinde Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nü ve tüm emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi. Taban birliklerimizden saha komiserleri de kızlarımızı yaptığı açıklama ile kutladı ve Yıldız Kız takımımızı elde ettiği üstün başarıdan ötürü tebrik ediyor, şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Tebrik üzerine tebrik alıyorlar
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi, Türkiye şampiyonu Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız kız takımını tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz