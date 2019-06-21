Bağdatspor Kulübü Başkanı Levent Urak ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı Furkan Tellioğlu, Futbol Şube Sorumlusu Yunus Doğanay, KASKF Başkanı Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Urak, Aydın’a yeni görevinde başarı dilerken, amatör spor kulüplerinin yaşatılmasının mahalleler için büyük önem arz ettiğini, bunun için alt yapıya yönelik çalışmalarının olacağını bildiren yönetim, Doğu Kışla Gençlik Parkı içinde bulunan halı saha tesislerinin mutlaka kulübe kazandırılıp bölgede yaşayan insanların hizmetine sunulması, çocukların sporla tanıştırılması ve profesyonel bir eğitim almalarının sağlanması gerektiği hususundaki niyetlerini iletti.
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Bağdatspor, Doğu Kışla’daki tesisleri istiyor
Bağdatspor Kulübü Başkanı Levent Urak ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı Furkan Tellioğlu, Futbol Şube Sorumlusu Yunus Doğanay, KASKF Başkanı Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz