Hafriyat sektörü KOTO’da buluştu

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), sektörlerle düzenlediği istişare toplantılarına devam ediyor. Son 1 yılda 36 sektör toplantısı gerçekleştiren KOTO, bu kez 3. Meslek Komitesi’ne dahil olan hafriyat sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Bu toplantıya 3. Meslek Komitesi’nin hafriyatçıları, meclis üyesi Serkan Akyıldız, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak ile birlikte ev sahipliği yaptı.

“İSTİŞARE VAZGEÇİLMEZİMİZ”

Toplantının açılışında konuşan meclis üyesi Serkan Akyıldız, KOTO’nun istişare ve ortak akıla üst düzey önem verdiğini vurgulayarak, “İstişare ve görüş alışverişi taviz vermediğimiz bur konudur. Üyelerimiz adına hayata geçirilen tüm projelerin temeli bu istişare toplantılarında atılıyor, hayata geçiriliyor. KOTO hepimizin odası” dedi.

“GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

Hafriyat sektörünün sorunlarını, döküm sahaları, taş ocaklarının şehre uzaklığı gibi konuların farkında olduklarını dile getiren Akyıldız, “Kocaeli’deki hafriyat işlerinin il dışından yabancılara yaptırılması gibi sorunlar iletiliyor. Sektör temsilcilerimiz ile hemfikir olduğumuz konuların çözümü için yöneticilerimiz gerekli girişimcilerde bulunacak” diye konuştu.

“KOTO BİZLER İÇİN ŞANS”

Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak da sektör üyelerine birlik ve beraberlik dolayısıyla teşekkür etti. Duşsak, “Odamız sektörümüz için görüşlerinizi önemsiyor. Aynı sektördeyiz, sorunlarımızın farkındayız. KOTO kentimizin en büyük kurumsal ailesi. Bizler için bir şans, bir fırsat. Birlikte sektörümüzü güçlü yarınlara taşıyacağız” dedi.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantının ilerleyen bölümlerinde sektör temsilcilerinin görüşleri dinlendi. Ayrıca gündemde ise yeni üyelerin mevcut hafriyatçılar ile tanışması, sektörde birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunları, üyelerin çözüm önerileri ve birlikte hareket etme yöntemleri konuları ele alındı. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri toparlanarak, ilgili mercilere ulaştırılmak üzere rapor hazırlandı.