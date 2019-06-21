CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar. Konu hakkında açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Partililerimiz İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe, Aydınlı, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı ve Tepeören mahallelerinde görev alacaklar. Gönüllü müşahit olacaklar. Gönüllü müşahitlerimiz ve bizler pazar sabahı 05.00’te ilçe binasının önünden hareket ederek Tuzla’ya gideceğiz” dedi.
Bugün 16:32 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:34 TSİ
Derince CHP’liler Tuzla’da görev yapacak
CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar.
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CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar. Konu hakkında açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Partililerimiz İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe, Aydınlı, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı ve Tepeören mahallelerinde görev alacaklar. Gönüllü müşahit olacaklar. Gönüllü müşahitlerimiz ve bizler pazar sabahı 05.00’te ilçe binasının önünden hareket ederek Tuzla’ya gideceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz