Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:34 TSİ

Derince CHP’liler Tuzla’da görev yapacak

CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar. Konu hakkında açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Partililerimiz İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe, Aydınlı, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı ve Tepeören mahallelerinde görev alacaklar. Gönüllü müşahit olacaklar. Gönüllü müşahitlerimiz ve bizler pazar sabahı 05.00’te ilçe binasının önünden hareket ederek Tuzla’ya gideceğiz” dedi.

Bugün 16:32 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İmamoğlu: Fatma Hanım'ı aradım ve... mask
İmamoğlu: Fatma Hanım'ı aradım ve...
AKP Kocaeli il yönetiminin tam listesi belli oldu! İşte 50 isim... mask
AKP Kocaeli il yönetiminin tam listesi belli oldu! İşte 50 isim...
MHP Kocaeli'de istifa! "Sorgulamadan desteklediler" mask
MHP Kocaeli'de istifa! "Sorgulamadan desteklediler"
Binali Yıldırım: Saadet Partililerden özür diliyorum mask
Binali Yıldırım: Saadet Partililerden özür diliyorum
Ayşe Sönmez Rüzgar yönetimini tanıttı mask
Ayşe Sönmez Rüzgar yönetimini tanıttı
Erenkaya, istifa iddialarını yalanladı mask
Erenkaya, istifa iddialarını yalanladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor... mask
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim

GALERİ

Kuyumcuları dolandıran 3 kişi polise yakalandı mask
Kuyumcuları dolandıran 3 kişi polise yakalandı
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz? mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz?
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL