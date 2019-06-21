Derince CHP’liler Tuzla’da görev yapacak

CHP Derince İlçe Örgütü’ne mensup isimler, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak görev alacaklar. Konu hakkında açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Partililerimiz İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe, Aydınlı, Mescit, Mimar Sinan, Orhanlı ve Tepeören mahallelerinde görev alacaklar. Gönüllü müşahit olacaklar. Gönüllü müşahitlerimiz ve bizler pazar sabahı 05.00’te ilçe binasının önünden hareket ederek Tuzla’ya gideceğiz” dedi.

