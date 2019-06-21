Bıyık’tan hayırsever iş adamlarına teşekkür

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Darıca Belediyesi’ni en büyük katkıyı hayırsever iş adamlarından gelmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalarına destek sunan iş adamlarıyla teşekkür yemeğinde bir araya geldi. Tüm destekçilerine plaket takdim edilen programa başkan yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Nurdoğan Yılmaz da katıldı.



TEŞEKKÜR ETTİ

Düzenlenen yemekli törenle konuşan, “Darıca ailesi olarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Bu noktada bizden yardımlarını esirgemeyen iş adamlarımızın desteği büyük oldu. Bir kez daha Darıcalılar adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bıyık konuşmasının ardından iş adamlarına plaketlerini sundu.