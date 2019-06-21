Bilgi Köprüsü’nden ÖZEL KUTLAMA

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının son etkinliği Babalar Günü kutlamasıyla gerçekleştirdi. Tüm sınıfların katılım sağladığı kutlamada babalar ve çocukları, Livadi Cafe’de buluştu. Etkinliğe Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.
KORKMAZ DA KATILDI
Program eğitim öğretim yılının değerlendirildiği kısa bir konuşmayla başladı. Sonrasında tüm babalara özel hazırlanan hediyeleri takdim edilirken, çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Program Amfi Tiyatroda babalar ve çocuklarının oyunlarıyla devam etti. Ayrıca babalar ve çocukları birlikte günün anlamına uygun hazırlanan pastayı kesti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz