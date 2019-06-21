Karamürsel’de mezuniyet coşkusu

Törene Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende mezun öğrenciler adına okul birincisi Yeşim Yalçın, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Yalçın, bu okulu seçmesinde kendisine en büyük desteği veren annesine, babasına ve okulda kendisini yetiştiren tüm öğretim kadrosuna da teşekkür ederek, mezun olan tüm arkadaşların bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Programda konuşma yapan Okul Müdürü Doç. Dr. İbrahim Sertçelik, denizcilik sektörü ile ilgili bir üniversiteden mezun olup, iş bulamama imkanının çok az olduğunu belirterek, “Mezunlarımızdan çok güzel haberler alıyoruz, Japonya, Afrika ve dünyanın değişik yerlerinde bu meslekleri icra eden öğrencilerimizle karşılaşıyoruz” dedi. Mezun olan öğrencileri tebrik eden İstanbul Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş, ise denizcilik sektörünün önünün açık olduğunu belirterek, başarılı öğrencilere altın hediye etti.

DİPLOMALARI VERİLDİ

Konuşmaların ardından okul birincisi Yeşim Yalçın’a, ikincisi Tuğkan Altay’a ve üçüncüsü Furkan Yıltekin’e plaketle birlikte diplomaları protokol tarafından verildi. Program mezun olan 230 öğrenciye diplomalarının dağıtımının ardından, kepler havaya fırlatılarak tören sona erdi. Programda, Kocaeli’ndeki Üniversiteler arası futbol turnuvasında 2’nici olan okul futbol takımına plaket verilerek teşekkür edildi.