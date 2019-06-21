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Kocaman, Kartepelilerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepeli hemşerilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Genç çiftlerin nikahını kıyan başkan Kocaman, sünnet olan çocuklara da destek verdi.
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Oğuzhan Solmaz ile Sevalcan Yılmaz çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SÜNNETE KATILDI

Kartepe İHH Kurucu Şube Başkanı Fahim Kılıç’ın torunu Bilal Kılıç’ın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av Mustafa Kocaman da katıldı. Kılıç ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

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