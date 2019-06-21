Kocaman, Kartepelilerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Oğuzhan Solmaz ile Sevalcan Yılmaz çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
SÜNNETE KATILDI
Kartepe İHH Kurucu Şube Başkanı Fahim Kılıç’ın torunu Bilal Kılıç’ın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av Mustafa Kocaman da katıldı. Kılıç ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz