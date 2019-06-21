Sağlıkta zorunlu hizmet 3+1 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli sözleşmeli personelin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini görüşmek amacıyla toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, Sağlık-Sen’in önerisiyle gündeme gelen, sözleşmeli sağlık personellerinin de zorunlu hizmet sürelerinin 3+1 yıla indirilmesi talebini kabul ettti.



“MÜCADELE ETTİK”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Komisyon’un almış olduğu karar, bizleri son derece memnun etmiştir. İlgili kanun teklifi gündeme geldiğinde, sözleşmeli sağlık çalışanlarının kapsam dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdik ve derhal girişimlere başladık. Biz son ana kadar mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür, olumlu sonuç aldık” dedi.