Kandıralı muhtarlardan çay zammına tepki

Kandıra Muhtarlar Derneği, kahvehanelerde yapılan zamma tepki gösterdi. Kandıra halkının çoğunun köylerde yaşadığını ve kahvehanelere çok sık uğradıklarını belirten Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve dernek yöneticileri çay ve benzeri kahvehane ürünlerine yapılan yüzde 50 oranında zammın, tüketiciyi zor durumda bırakacağını söyledi.

“ÜRÜNLERİMİZ Mİ ZAMLANDI?”

Kandıra’nın çiftçi ağırlıklı olduğunu aktaran Başkan Musa Yener, tarım ürünlerine herhangi bir zam gelmezken, kahvehane ürünlerine zam getirilmesinin yanlış olduğunu aktararak, “Kandıra merkez ve köy muhtarları olarak halkımızın haklı tepkisine biz de ortak oluyoruz. İlçemizde köylerimizin ürettiği hangi ürüne yüzde 50 zam yapıldı da esnaf odası çaya yüzde 50 zam yapıyor? 1 TL ucuz muydu da bir anda 1,50 TL yapılıyor? Kandıra'nın halkı tarım ve hayvancılığa dayalı geçim kaynağı olan insanlarımızdır. 1 litre süt 1 TL iken bir çay kaşığı oralet ya da kuşburnunun 1,50 lira oluşuna pes doğrusu” diye konuştu.

“İŞLETMECİLER DE ÇOK BULDU”

Zammın kahvehane işletmecileri de tarafından da çok bulunduğunu kaydeden Yener, “Bu yapılan zammı birçok çay ocağı işletmecisi ve kahvehane işletmecileri de çok bulmalarına rağmen esnaf odasının verdiği tarifenin geçerli olduğunu fakat kendileri de yapılan zammın çok olduğunu söylemektedirler. Yetkililerimiz bu konuyu esnaf odası ile görüşüp esnaf odasının da konuyu tekrar değerlendirmesini istiyoruz. Bu konuyu kamuoyuyla paylaştığımız gibi yetkililerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.