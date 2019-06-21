Kandıra'da hizmet veren Amel Turizm firması işletmecilerinden Cihat Öztürk her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitiren öğrenciyi Umre ile ödüllendirdi. Okul birincisi Ramazan Kayacan'a, mezuniyet töreninin ardından Umre hediyesi takdim edildi. Kayacan önümüzdeki günlerde Amel Turizm tarafından Umreye götürülecek.
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Amel Turizm'den Umre ödülü
Kandıra’da faaliyet gösteren, ‘Amel Turizm’, okul birinciliği elde eden Ramazan Kayacan’ı Umre ile ödüllendirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz