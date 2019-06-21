Amel Turizm'den Umre ödülü

Kandıra'da hizmet veren Amel Turizm firması işletmecilerinden Cihat Öztürk her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitiren öğrenciyi Umre ile ödüllendirdi. Okul birincisi Ramazan Kayacan'a, mezuniyet töreninin ardından Umre hediyesi takdim edildi. Kayacan önümüzdeki günlerde Amel Turizm tarafından Umreye götürülecek.