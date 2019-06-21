Necati Çelik Hastanesi unvanını korudu

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, 2004 yılında bu yana sahip olduğu, “Bebek Dostu Hastane” olma unvanını korumaya devam etti. 1991 yılında UNİCEF ve WHO bünyesinde başlatılan bebek dostu hastaneler programı çerçevesinde 2004’te bebek dostu hastane olma unvanını alan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi bu unvanını yapılan denetimler sonucu bir kez daha yeniledi.



HASTANEYİ GEZDİLER

Hastanenin son durumunu kontrol eden , Bebek Dostu Sorumlusu Melek Kılıç ve Gazi Üniversitesi Yenidoğan Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Canan Türkyılmaz; Doğumhane, Kadın Doğum Polikliniği, Yeni Doğan Yoğunbakım Ünitesi, Bebek Emzirme Odası, Gebe Okulu ve Anne Oteli gibi bölümleri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirme sonucu hastanenin unvanının korumasına karar verilirken, konu hakkında açıklamalarda bulunan başhekim Yüksel Pehlivan, “Değerlendirme ekibine ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım" dedi.