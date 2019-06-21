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Kaymakam Irmak, muhtarları dinledi

Gölcük Kaymakamı olarak atanan Mustafa Irmak, ilçe muhtarları bir araya gelerek, sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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Göreve atandıktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, ilçede ve mahallelerde yaşanan sorunları konuştu. Gölcük Kongre Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

“ORTAKLAŞA ÇALIŞMALIYIZ”

Toplantı nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kaymakam Mustafa Irmak, “Okullarımız tatile girdi. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde gerekli tedbirlerin alınması için şimdiden çalışmaların yapılmalıdır. Önümüzde uzun bir zaman vardır. Güvenlik için özellikle ara sokaklara MOBESSE konulması için bizler çalışma yaparken siz değerli halkımızdan destek istiyoruz. SEPAŞ’ın yetkilileri ile bir araya gelerek var olan enerji sorunun artık giderilmelidir. Bir daha bu sorunun yaşanmaması için çalışmalar yapmalıyız” dedi.

MUHTARLAR DİNLENDİ

Kaymakam Irmak’tan sonra söz alan ve mahallerindeki sıkıntıları anlatan muhtarlar, çözüm istedi. İhsaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer, bayram pazarının İhsaniye’de olması nedeniyle mahalle halkının sorun yaşadığını ve pazarın bölgeden kaldırılmasını talep ettiklerini söylerken, İrşadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamışoğlu ise, bölgedeki mezarlıkların üzerindeki çiçeklerin kesilmesinin kendilerini üzdüğünü aktardı. Muhtarları dinleyen Kaymakam Irmak, var olan sıkıntıların çözülmesi için adımların atılacağını belirtti.

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